В России страховщики собрались расширить число иностранных партнёров

В России страховщики и брокеры рассматривают возможность перестрахования с компаниями из Юго-Восточной Азии, Китая, Индии, Белоруссии, Казахстана. Идея эта перспективная, однако есть риски.

Представители этих стран готовы перестраховывать имущественные риски промышленных предприятий по ставке, равной ставке Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), или чуть более низкой. Сегодня примерный тариф РНПК по перестрахованию имущества составляет 0,1% от страховой суммы, которая исчисляется сотнями миллиардов рублей.

Наиболее перспективными странами-партнерами являются Китай и Индия, приводит "Ъ" мнение экспертов.