Ульянов спросил Рубио, не хотят ли США прекратить атаки Киева на Россию

Постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поинтересовался у властей США, не хотят ли они положить конец регулярным атакам ВСУ по мирным жителям России.

"Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?" — написал Ульянов в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал пост американского госсекретаря Марко Рубио, в котором тот от имени США выражает соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам.

Утром 13 апреля был нанесен удар по объекту в Сумах, в результате которого погибли десятки украинских боевиков, еще больше раненых. В Европе оперативно осудили Россию, а премьер Британии Кир Стармер призвал Россию к немедленному прекращению огня.

Под удар попал, как сообщается, конгресс-центр Сумского госуниверситета, где было торжественное собрание и церемония награждения боевиков 117-й бригады теробороны, которая отмечала годовщину своего создания. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. Она обвинила местные власти в том, что они распространяли информацию о церемонии открыто.