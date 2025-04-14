ЦБ может намекнуть на снижение ключевой ставки летом

В России наблюдается тренд на замедление инфляции, хотя в марте рост цен на транспортные услуги несколько изменил картину. В первом квартале инфляция, вероятно, была ниже прогноза Центрального банка РФ, можно ожидать ее замедления до 6,5-7,5% к концу 2025 года (против 9,9% в конце 2024 года), пишет Bloomberg.

Впрочем, пока регулятор не считает наметившийся тренд устойчивым – ключевая ставка остается на уровне 21%. Скорее всего, не будет изменений и в апрельское заседание совета директоров ЦБ, полагают аналитики агентства. Но уже в апреле Эльвира Набиуллина может сделать намек рынку о снижении ставки до 18-19% в середине лета.

Снижение ключевой ставки может произойти на фоне укрепления рубля, стабилизации инфляционных ожиданий и охлаждения рынка кредитования. Впрочем, прибавилось и проинфляционных факторов, например, неожиданно развязанная Дональдом Трампом торговая война (она может значительно повлиять на нефтяные котировки).