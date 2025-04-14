14 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Минпросвещения РФ: Свердловская область в лидерах по числу детей мигрантов

Свердловская область входит в число регионов России, где больше всего детей мигрантов. Таковы данные Минпросвещения РФ.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство, наибольшая численность детей мигрантов насчитывается в Московской области – 44 тысячи 422 человека. Далее идут Москва (25 тысяч 963), Санкт-Петербург (19 тысяч 622) и Свердловская область (9 тысяч 600).

Ранее стало известно, что у 40% детей иностранцев в школах Екатеринбурга низкий уровень владения русским языком. Недавно в городе составили график сдачи тестов на знание русского при приеме в школу – их будут проходить дети мигрантов.

О приезжающих в столицу Урала иностранцах также высказывался глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Теги: мигранты, дети, регионы, Свердловская область


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