В Госдуме предложили дать женщинам время на семью

В Госдуме предложили дать женщинам возможность работать на час меньше. Цель – сделать так, чтобы они больше времени проводили с семьёй.

"Очень сложно успеть, выходя с работы в 18.00, сопроводить детей до кружка. В итоге дети получают ещё и уставшую маму. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят и уже заявляют, что детей у них не будет", - сказал ТАСС депутат Госудмы, единоросс Игорь Антропенко.

По мнению политика, из-за необходимости заботиться о детях женщины уходят с работы, и "это устраивает не всех". Даже если у дамы нет детей, ей всё равно можно дать этот лишний час. Бездетная россиянка могла бы использовать его на подготовку к работе, считает Антропенко.