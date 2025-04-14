Песков: "Прямая линия" с Путиным вновь состоится в 2025 году

"Прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным вновь пройдет в текущем году.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Прямая линия" в этом году будет. Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное — это то, что нужно людям", — указал он.

Сроков проведения "линии" пресс-секретарь не назвал, сообщает ТАСС.

В 2024 году "Прямая линия" состоялась 19 декабря. Она продолжалась 4 часа и 27 минут.