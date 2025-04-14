Полянский рассказал, как проходят переговоры с США по Украине

Диалог по урегулированию конфликта вокруг Украины Россия в настоящее время ведет с США в двустороннем формате.

Как заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пока все идет в двустороннем формате. По словам дипломата, на площадке ООН пока не осуществляется контактов по Украине. Полянский считает, что международная организация вряд ли сможет стать посредником в российско-украинских переговорах.

Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что контактов по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом нет, сообщают "Известия".

Ранее состоялись переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Беседа шла в закрытом режиме и продлилась более четырёх часов.