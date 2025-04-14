Системы РЭБ России позволяют эффективно противодействовать Starlink

Системы радиоэлектронной борьбы России позволяют эффективно противодействовать используемым военными Вооруженных сил Украины терминалам спутниковой связи американской компании Starlink.

Как сообщил журналу The National Interest эксперт по безопасности Брэндон Вайхерт, речь идет о системах "Тобол" и "Калинка". Первая может подавлять спутниковые сигналы GPS и Starlink, заглушая сигнал как со спутников на наземные приемники, так и с Земли на спутники. "Калинка" способна нацеливаться на отдельные станции Starlink. Российские системы обнаруживают и прерывают сигналы со спутников и таким образом нарушают коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Вайхерт считает, что это делает "Калинку" особенно опасной для США и их союзников.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские бойцы достигают своих целей в СВО, независимо от того, будет отключен на Украине Starlink или нет.