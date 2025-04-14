Трамп в ходе первого срока спрашивал Порошенко* про принадлежность Крыма

Американский президент Дональд Трамп во время своего первого срока на посту главы государства спрашивал у бывшего украинского лидера Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), кому принадлежит полуостров Крым.

Об этом Порошенко заявил The New York Times. По его словам, Трамп может задавать неожиданные и "даже невежливые" вопросы. Трамп на одной из встреч спросил Порошенко, может ли он получить честный ответ на вопрос. "Затем Трамп наклонился ближе и спросил: "Скажите, Крым – это Россия? ", – сказал экс-президент Украины.

Порошенко ответил, что Крым до присоединения к России в 2014 году был украинским, и спросил, что побудило его задать этот вопрос. Американский лидер в своем ответе сослался на слова "российского друга", который сказал, что полуостров должен быть российским.

Ранее сообщалось, что Порошенко могут обвинить в получении чемоданов наличных денег из Москвы накануне президентских выборов 2019 года.