Хинштейн: Обнаружен 200-килограммовый беспилотник в Курской области

На территории Глушковского района Курской области нашли беспилотник Вооруженных сил Украины.

Как заявил в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн, летательный аппарат весит 200 кг. Из-за своих габаритов БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до 1000 км.

Отмечается, что в настоящее время место падения беспилотника оцеплено, специалисты занимаются его разминированием. Саперы ежедневно обезвреживают десятки тысяч различных боеприпасов, мин и прочих взрывных устройств в курском приграничье, подчеркнул Хинштейн.

Ранее в Шостке Сумской области ВС РФ уничтожили главное украинское предприятие по производству боеприпасов. Фабрика считалась главным промышленным центром страны по производству взрывчатых веществ и боеприпасов.