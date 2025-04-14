Песков рассказал о динамике в отношениях России и США

Динамика в российско-американских отношениях хорошая.

Об этом сообщил журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он призвал не ждать "сиюминутных результатов". Отмечается, что при предыдущей администрации США отношениям Москвы и Вашингтона был нанесен серьезный ущерб.

По словам пресс-секретаря, "реанимировать отношения практически с нуля — это дело очень сложное", требующее "очень напряженных дипломатических и иных усилий".

Необходимо "понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации". В настоящее время осуществляется "кропотливая работа по устранению этих последствий", отметил Песков.

Ранее состоялись переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Беседа шла в закрытом режиме и продлилась более четырёх часов.