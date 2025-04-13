В Свердловской области организовано паромное сообщение с тремя населенными пунктами

В Свердловской области организовано паромное сообщение с тремя населенными пунктами, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Из-за паводка ограничено движение по дорогам с деревнями Заречная и Заселина Талицкого муниципального округа и селом Яр Байкаловского района.

На сегодняшний день в регионе затоплен низководный мост и один мост разобран на период весеннего половодья. Главное управление МЧС России по Свердловской области продолжает мониторинг ситуации и готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с возможным паводком. Гражданам рекомендуется следовать рекомендациям местных органов власти и экстренных служб.