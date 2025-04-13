Переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут в Анкаре

Переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщают РИА Новости со ссылкой телеканал CNN Türk.

"В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности в Черном море", - сообщил телеканал.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье в воскресенье, что двери страны открыты для переговоров РФ и Украины в случае согласия сторон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в субботу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.

Напомним, главным итогом продолжительных переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде (они длились 12 часов) стала договоренность о возобновлении Черноморской зерновой инициативы.

Стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море путем отказа от применения силы к коммерческим судам и неприменения этих судов в военных целях, а также организовать досмотр такого флота. США, в свою очередь, поспособствуют восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам для проведения транзакций.

В качестве условия для вступления зерновой сделки в силу Москва выдвинула снятие санкций с Россельхозбанка и финансовых организаций, задействованных в операциях по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключение к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов. Ограничения также должны снять с компаний-производителей и экспортеров продовольствия, а также с поставщиков сельхозтехники.