В МЧС сообщили о "Башкирском Хатико". Верный пес ждет погибшего на пожаре хозяина

В МЧС России сообщили о "Башкирском Хатико". Верный пес ждет погибшего на пожаре хозяина.

По информации ведомства, пожар в одноэтажном садовом доме в СНТ "Надежда" произошел 24 марта. При тушении огнеборцы МЧС России обнаружили под завалами тело 62-летнего мужчины. До сих пор возле дома сидит собака. Пес не уходит с пепелища и преданно ждет хозяина.

Сотрудники МЧС России пытались забрать верного друга, но он никого к себе не подпускал. Неравнодушные жители приносят ему еду и воду, пытаются окружить заботой и теплом.