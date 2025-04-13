Власти уже вернули все лучшее из советского образования, считает Кравцов

Россия уже вернула все лучшее, что было в советской системе образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Международном общественно-деловом форуме "Евразия - территория традиционных ценностей".

Он отметил, что советская система образования была очень высокого уровня, но "в 90-е годы нам навязывали другую систему". Также подчеркнул, что сила советского образования заключалась в фундаментальности и системности. Кроме того, Кравцов признал необходимость обеспечения качественного образования для всех школьников в любом регионе.

При этом современная система образования подвергается жесточайшей критике как со стороны родителей, так и со стороны экспертов. И именно с тех позиций, что характерные для советской системы достоинства полностью утрачены: учебники и программы непонятны, дети и учителя загружены чем-то посторонним и т.п. Так, глава СПЧ Валерий Фадеев недавно сказал, что необходимо провести ревизию всей школьной нагрузки и понять, чем дети перегружены: что это за система, если дети постоянно перегружены, но в итоге не знают многих элементарных вещей.

Классная учительница экс-президента, экс-премьера и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева заслуженный учитель России (по химии) Нина Ерюхина говорит, что она открывает современный учебник химии и не понимает, что это за программа и как она построена.

Россияне также едва ли согласны с оценкой Кравцова. В 2022 году 87% российских родителей выразили недовольство уровнем школьного образования (данные образовательной компании MAXIMUM Education). При этом показательно, что только 10% родителей считают, что за последние 5-10 лет система школьного образования изменилась к лучшему. Напротив, 67% - что изменения произошли в худшую сторону.

На страницах Минпросвещения в соцсетях нет постов об этом заявлении Кравцова, но люди пишут свои комментарии к другим постам. В основном они выражают недоумение и возмущение его словами.

"И что же такое "лучшее" мы вернули сегодня из советской системы образования?.. Да в 90-е годы образовательная система страны была еще намного больше похожа на советскую, чем нынешняя. В 90-е годы не было тестов ЕГЭ/ОГЭ. У школьников России не было никаких проблем с переводом из 9 в 10 класс, не было никаких "онлайн-библиотек" МЭШ и ФГИС "Моя школа", не было внедрения и раскрутки (в том числе по инициативе Минпросвета) "цифровых платформ", в том числе в виде приложений на законодательно запрещенных к использованию в образовательном процессе смартфонах... Не было такой жесткой командно-административной системы издевательств над директорами школ со стороны региональных и муниципальных властей. И над учителями - со стороны школьных директоров", - пишет Светлана А.

К слову, Валерий Фадеев также не понимает, почему из школ убрали высококлассные старые учебники и сочиняют новые. То же самое отмечал академик РАН физик Алексей Хохлов.