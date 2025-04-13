13 Апреля 2025
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Происшествия Центральный ФО Московская область
Фото: Накануне.RU

Подростка заставили поджечь ТЦ в Подмосковье мошенники, обвинив его в "госизмене"

Прокуратура Московской области прокомментировала информацию о подростке, который поджог торговый центр в Нахабино. В ведомстве подтвердили Накануне.RU эту информацию.

По данным ведомства, в апреле текущего года 13-летний мальчик в мессенджере познакомился с девочкой, представившейся Миланой. Она предложила выбрать удобное место для встречи и попросила прислать геолокацию. После с ребенком связались якобы представители правоохранительных органов.

Лжесиловики запугали подростка, заявив, что он передал данные украинской разведке и является государственным изменником. Юношу заставили снимать свою квартиру на видео, искать места, где хранятся деньги и требовали перечислить 500 тысяч рублей. Подросток пытался занять деньги у друзей, собрать сумму, которую требовали мошенники не смог и сообщил об этом куратору. Тот потребовал "выполнять задания и бороться с предателями". Мальчика заставили купить канистру с бензином и совершить поджоги.

Днем, 12 апреля, ребенок выполнил указания аферистов, поджег один из павильонов в торговом центре Нахабино и был задержан сотрудниками полиции.

Накануне.RU напоминает, что сотрудники правоохранительных и государственных органов никогда не будут звонить несовершеннолетним, запугивать их и заставлять выполнять различные указания. Дети должны знать, что о подозрительных звонках и просьбах, поступивших от незнакомцев нужно в первую очередь сообщить взрослым.

Теги: Подмосковье, Нахабино, ТРЦ, "Элизиум", подросток, госизмена, мошенники


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Ранее 12.04.2025 21:10 Мск Baza: В Подмосковье подросток, возможно, поджёг ТРЦ

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