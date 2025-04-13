Уральские спортивные проекты борются за гранты во Всероссийском конкурсе "Ты в игре"

13 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп объявил "День освобождения"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Свердловская область Уральский ФО
Фото: Битва Стихий

Уральские спортивные проекты борются за гранты во Всероссийском конкурсе "Ты в игре"

Уральские спортивные проекты борются за гранты во Всероссийском конкурсе "Ты в игре", передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс проходит при поддержке Минспорта России. Из 5 582 спортивных проектов независимые эксперты выбрали 280 самых интересных и перспективных. Конкурсанты могут выиграть 1 000 000 рублей на развитие своего проекта.

В числе полуфиналистов 10 спортивных проектов Среднего Урала.

Один из них - "Бесконтактный футбол - Битва Стихий: Лига леди и джентльменов". Формат направлен на минимизацию травматизма, а также на одновременное вовлечение в футбольную игру различных категорий людей: мужчин, девушек, детей от 12 лет, людей с особенностями физического и ментального развития. Бесконтактный футбол — футбол, в котором исключен физический контакт соперников друг с другом. В бесконтактном футболе нарушением является не только инициация самого физического контакта, но и создание ситуаций, в которых этот контакт возможен.

Футбольный поединок состоит из серии мини-игр продолжительностью три минуты или до двух голов между тремя-четырьмя командами, облаченными в цвета четырех стихий. Общая продолжительность турнира составляет два часа - команды сменяют друг другу по кругу. Баллы начисляются по результатам мини-игр.

Бесконтактный футбол - Битва Стихий(2025)|Фото: Битва Стихий

Другой любопытный проект от Свердловской области - Калиновка трейл байк парк. Его авторы создают условия условия для вовлечения детей и подростков в велоспорт через безопасные трейлы, обучение и семейные мероприятия. Школа №2 из Ивделя популяризирует лыжные соревнования проектом "Юный лыжник". В настоящий момент ученики совместно с тренером вынуждены сами прокладывать лыжню для тренировок. Основной задачей проекта является создание благоприятных условий для занятий лыжным спортом.

Поддержать конкурсантов можно на портале "Ты в игре". Голосование продлится до 5 мая включительно.

Теги: Ты в игре, Минспорта, проекты, битва стихий, трейл байк парк


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети