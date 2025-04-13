Уральские спортивные проекты борются за гранты во Всероссийском конкурсе "Ты в игре"

Уральские спортивные проекты борются за гранты во Всероссийском конкурсе "Ты в игре", передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс проходит при поддержке Минспорта России. Из 5 582 спортивных проектов независимые эксперты выбрали 280 самых интересных и перспективных. Конкурсанты могут выиграть 1 000 000 рублей на развитие своего проекта.

В числе полуфиналистов 10 спортивных проектов Среднего Урала.

Один из них - "Бесконтактный футбол - Битва Стихий: Лига леди и джентльменов". Формат направлен на минимизацию травматизма, а также на одновременное вовлечение в футбольную игру различных категорий людей: мужчин, девушек, детей от 12 лет, людей с особенностями физического и ментального развития. Бесконтактный футбол — футбол, в котором исключен физический контакт соперников друг с другом. В бесконтактном футболе нарушением является не только инициация самого физического контакта, но и создание ситуаций, в которых этот контакт возможен.

Футбольный поединок состоит из серии мини-игр продолжительностью три минуты или до двух голов между тремя-четырьмя командами, облаченными в цвета четырех стихий. Общая продолжительность турнира составляет два часа - команды сменяют друг другу по кругу. Баллы начисляются по результатам мини-игр.





Другой любопытный проект от Свердловской области - Калиновка трейл байк парк. Его авторы создают условия условия для вовлечения детей и подростков в велоспорт через безопасные трейлы, обучение и семейные мероприятия. Школа №2 из Ивделя популяризирует лыжные соревнования проектом "Юный лыжник". В настоящий момент ученики совместно с тренером вынуждены сами прокладывать лыжню для тренировок. Основной задачей проекта является создание благоприятных условий для занятий лыжным спортом.

Поддержать конкурсантов можно на портале "Ты в игре". Голосование продлится до 5 мая включительно.