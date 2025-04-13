Неизвестный пытался поджечь бар "Молодость" в центре Екатеринбурга

Неизвестный пытался поджечь бар "Молодость" в центре Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге по улице Малышева горел мусор и входная группа в баре, расположенном в деловом центре "Рубин". Площадь пожара составила два квадрата. Огонь потушен работниками бара до прибытия пожарных. Пострадавших нет. К месту вызова прибыли два человека и единица техники.

По данным Ural Mash, в субботу утром мужчина принес картонные коробки ко входу, поджег их и ретировался. Огонь потушили полицейские и пожарные. Беглеца уже ищут.