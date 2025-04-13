Дело о теракте завели на жителя Архангельска за поджог полицейских автомобилей

В Архангельской области на 21-летнего парня завели уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) за поджог четырех автомобилей полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Вчера, около 21.00 подозреваемый облил горючей жидкостью служебные автомобили, припаркованные возле батальона дислокации ППСП УМВД России по городу Архангельску. Из-за пожара серьезные повреждения получили три автомобиля. Огонь ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Пострадавших из числа сотрудников полиции и иных граждан нет.

Подозреваемый задержан на месте сотрудниками полиции. Он сообщил, что на преступление его толкнули некие неустановленные лица, с которыми он долгое время общался по телефону. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого. Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.