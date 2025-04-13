ФСБ в Донецке предотвратила теракт, который планировал устроить подросток

Управление ФСБ России по ДНР предотвратили теракт, который готовил учащийся школы №14 в Донецке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Установлено, что школьник являлся сторонником террористического, запрещенного в России движения "Колумбайн"*. Ученик собирался изготовить и взорвать два самодельных взрывных устройства в здании школы. В мобильных устройствах юноши обнаружен контент насильственного, экстремистского и террористического содержания, а также инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Родители ученика привлечены МВД по ДНР к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП России "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Обстоятельства произошедшего выясняются. Усилены меры безопасности и антитеррористической защищенности.

* Движение признано террористическим и запрещено в России