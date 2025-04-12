Хинштейн: Вернуться в Беловский район после стабилизации обстановки готовы 14 тысяч жителей

И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн провёл стратегическую сессию, посвящённую восстановления Беловского района. На неё пришли члены инициативных групп, Координационного совета по решению проблем приграничья, представители всех уровней власти, бизнес-сообщества, депутаты.

"В районе до событий августа проживало 15 тыс. 842 человека, более 7 тыс. – трудоспособное население. По предварительной оценке, вернуться в район после стабилизации обстановки готовы около 14 тыс. человек", - написал Хинштейн в своём telegram-канале.

Он уточнил, что на сертификаты поданы 1 тыс. 35 заявлений, уже сейчас 176 домов признаны разрушенными, ещё 80 повреждены.