Астраханцы внесли значительный вклад в развитие космической отрасли

С 1968 года праздник - День космонавтики стал международным, превратившись во Всемирный день авиации и космонавтики.

Известно, что именно астраханцы внесли значительный вклад в развитие космической отрасли. Например, уроженец Астрахани, ведущий конструктор скафандров Фёдор Востоков 12 апреля 1961 года помогал Юрию Гагарину отправиться в космос.

А первую ракету с животными на борту запустили с полигона в Капустином Яре 22 июля 1951 года. До запуска легендарных Белки и Стрелки оставалось ещё девять лет.

Астраханская область вписала себя в космическую историю 22 июля 1951 года, когда отсюда стартовали первые в мире животные-астронавты — дворняги Дезик и Цыган. Их успешный суборбитальный полёт доказал, что живые существа могут выжить за пределами Земли. Подвиг собак увековечен памятником в Знаменске и граффити на астраханском ЦУМе, где герои-дворняги «следят» за прохожими. Эта история — символ того, как обычные псы проложили путь к звёздам, вдохновив человечество на покорение космоса.

Сегодня регион продолжает вдохновлять на изучение космоса. Здесь активно работает клуб астрономов-любителей имени Ф.Ю. Зигеля — советского учёного, популяризатора науки и исследователя аномальных явлений. Энтузиасты клуба проводят лекции, наблюдения за звёздным небом и даже участвуют в поисках метеоритов, сохраняя связь Астрахани с тайнами Вселенной.

В 2024 году Астраханская область стала частью космической истории: здесь снимали фильм «Космическая собака Лида» — фантастическую драму о путешествиях во времени и спасении космонавта. В окрестностях села Николаевка кинематографисты воссоздали миниатюрный Байконур, используя бескрайние степные пейзажи, чтобы передать атмосферу легендарного космодрома.

Сюжет картины, которая выйдет в 2025 году, переносит зрителей в 2000-й: собака-космонавт Лида помогает подростку Игорьку предотвратить гибель его отца, используя помощь «взрослой» версии самого героя из будущего. Проект снят при поддержке Фонда кино режиссёром Евгением Сангаджиевым, уроженцем Калмыкии, что подчёркивает межрегиональный колорит ленты.

Фильм «Космическая собака Лида» — яркий пример того, как тема космоса вдохновляет искусство, объединяя прошлое, настоящее и будущее.