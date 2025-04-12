В День космонавтики воспитанники кировского Кванториума продемонстрировали шоу дронов

В детском технопарке «Кванториум» города Кирове состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, самой зрелищной частью которого стало шоу дронов.

Участие в мероприятии принял губернатор Кировской области Александр Соколов. Главе региона представили учебные аудитории и рассказали о развитии Кванториума.

Шоу дронов ребята приурочили к Дню космонавтики. Они продемонстрировали навыки управления беспилотными летательными аппаратами. Отметим, что работа с дронами является одним из направлений аэрокванториума. В Кванториуме учащиеся не только знакомятся с устройством различных моделей дронов, принципами работы, но и занимаются конструированием, моделированием беспилотных летательных аппаратов, учатся ими управлять.

Губернатор Александр Соколов оценил созданное в Кванториуме пространство для творчества и научных изысканий, где каждый из ребят может стать частью великой космической одиссеи.

Глава региона поздравил всех участников мероприятия с Днем космонавтики.

"Человек обратил взор на космос, на звезды, еще в древние времена. Мечта человека о космосе была исполнена в нашей стране, когда первый человек – Юрий Гагарин, совершил первый космический полет. У вас тоже есть возможность в будущем внести свой вклад в покорение космоса", — подчеркнул Александр Соколов.

В рамках события участники связались о видеоконференцсвязи с IТ-кубом в городе Котельниче, провели разговор по видеозвонку с Музеем К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики, где в этот день выступал Лев Зелёный - советский и российский физик, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института космических исследований РАН.

Завершилось мероприятие флешмобом в честь 85-летия со дня рождения уроженца кировской земли, летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина города Кирова и Кировской области, сотого космонавта планеты Виктора Савиных. Во дворе центра ребята выстроились в слово «Савиных — 100».