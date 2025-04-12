12 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Мелитополе открыли памятник Гагарину

Сегодня, в День космонавтики, в Мелитополе открыт памятник Юрию Гагарину. В церемонии поучаствовали губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, его заместитель Антон Тицкий, лётчик-космонавт Федор Юрчихин.

Юрчихин рассказал, как появилась идея установки памятника. Он впервые приехал в Мелитополь в 2023 г. – в сентябре его пригласили посадить деревья в школе имени Гагарина. Во время прогулки по улице имени первого космонавта по этой улице он нашёл пятачок земли и закралась мысль – улица должна обрести своего хозяина. Памятник был установлен на перекрестке улиц Гагарина и Екатерины Великой, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики.

"Чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперёд, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников. Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России", - отметил президент России.

Теги: Юрий Гагарин, Мелитополь, День космонавтики


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