В Мелитополе открыли памятник Гагарину

Сегодня, в День космонавтики, в Мелитополе открыт памятник Юрию Гагарину. В церемонии поучаствовали губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, его заместитель Антон Тицкий, лётчик-космонавт Федор Юрчихин.

Юрчихин рассказал, как появилась идея установки памятника. Он впервые приехал в Мелитополь в 2023 г. – в сентябре его пригласили посадить деревья в школе имени Гагарина. Во время прогулки по улице имени первого космонавта по этой улице он нашёл пятачок земли и закралась мысль – улица должна обрести своего хозяина. Памятник был установлен на перекрестке улиц Гагарина и Екатерины Великой, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики.

"Чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперёд, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников. Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России", - отметил президент России.