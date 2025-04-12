Лукашенко: Украине в Евросоюзе делать нечего

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украине в Евросоюзе делать нечего.

"Куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. Хороший человек Володя Зеленский, но неопытный. Он это должен признать. Украине в Евросоюзе делать нечего", - сказал Лукашенко после участия в республиканском субботнике, цитату приводит пресс-служба белорусского лидера.

Ранее Лукашенко заявил, что начало специальной военной операции связано как экспансией Североатлантического альянса на восток, так и с угрозами, которые появились на Украине. Об этом Лукашенко сообщил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

"Дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые возникли на Украине", - указал глава государства.