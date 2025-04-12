Самолёт, летевший из Москвы в Гуанчжоу, вынужденно сел в Новосибирске

В Новосибирске совершил вынужденную посадку самолёт, летевший из Москвы в Гуанчжоу.

Причина такой посадки – техническая неисправность генератора. Все пассажиры пересажены на резервный борт, который позже улетел по маршруту. На борту находилось 386 человек, никто не пострадал.

Проводится доследственная проверка по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.