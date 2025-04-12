Мадуро посетит Россию 9 мая

Одним из гостей московского парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

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"Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы", - сказал глава МИД России Сергей Лавров во время встречи со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума, цитату приводит РИА Новости.

Ранее выяснилось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет в Москву на 9 мая и примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Также выяснилось, что на 80-летие Победы в Москву приедет президент африканского государства Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и вьетнамский лидер То Лам. Приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.