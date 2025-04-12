Министр обороны Англии: В конфликте на Украине критический момент

Министр обороны Великобритании Джон Хили счёл, что в конфликте на Украине критический момент.

"2025 г. – критический год для конфликта на Украине, и это критический момент", - сказал он, обращаясь к своим коллегам на заседании Контактной группы по Украине (более известна как формат "Рамштайн") 11 апреля в Брюсселе, цитату приводит РБК.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение европейских войск на Украине будет означать уже не гибридную войну Европы с Россией, а официальное вовлечение НАТО в конфликт. По его словам, этого допустить невозможно. Лавров отметил, что это решение особенно связано с заявлением президента Франции о том, что Россия угрожает Европе.