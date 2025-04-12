На телах погибших в "Крокусе" нашли не только огнестрельные раны

На телах жертв (не всех, но некоторых) теракта в "Крокус Сити Холле" есть различные раны – не только огнестрельные, но и коло-резанные.

"Это говорит о том, что в ходе нападения на концертный зал "Крокус" террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи. Возможно, это осколочные ранения или последствия удара об острый предмет", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 г. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

5 февраля 2025 года стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы 20 фигурантов – четверо исполнителей и 16 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.