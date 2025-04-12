Россия сообщит США о нарушении Киевом моратория на удары по объектам энергетики

Россия предаст США сведения о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики.

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"Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима", - сказал РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

18 марта президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин провели вторые с момента вступления Трампа в должность телефонные переговоры. Они длились два с половиной часа. Центральной темой стал, конечно же, военный конфликт на Украине. Во время разговора американский лидер предложил взаимный отказ сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу и дал соответствующую команду военным.