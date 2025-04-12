Фигуранту дела генерала Попова грозит пять с половиной лет

Фигуранту дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, бизнесмену Сергею Моисееву, грозит обвинительный приговор. Об этом гособвинение попросило Тамбовский гарнизонный военный суд.

"Прокурор попросил лишить Моисеева свободы на срок пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима, со штрафом в 500 тыс. руб.", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

28 февраля Тамбовский гарнизонный военный суд перевел Попова с домашнего ареста в СИЗО (где тот сейчас и находится). Причиной стала жалоба военной прокуратуры. Там сообщили, что подсудимый нарушает условия домашнего ареста: отказ от прохождения медосвидетельствования (когда генерал на своей машине ехал из Тамбова в Москву после судебного процесса и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции), использование Поповым смартфона, а также общение в перерывах между заседаниями со вторым фигурантом дела.