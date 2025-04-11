В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в двойном убийстве 24-летней давности

В Екатеринбурге Кировский районный суд заключил под стражу Джалала Миканаева, обвиняемого в убийстве двух девушек в 2001 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Его арестовали на месяц и 11 суток. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина был задержан накануне в квартире по адресу, где он зарегистрирован. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, в сентябре 2001 года обвиняемый убил двух девушек в квартире дома по ул. Менжинского. После убийства подозреваемый скрылся с места происшествия. Проводился комплекс следственно-оперативных мероприятий, которые не привели к раскрытию особо тяжкого преступления. Производство по делу было приостановлено.

В марте 2025 года следователи территориального следственного отдела СК России во взаимодействии с сотрудниками отдела криминалистики СК России по Свердловской области в рамках работы по раскрытию и расследованию преступления прошлых лет проанализировали материалы уголовного дела, наметили версии, которые ранее не получили должного развития. В результате проведенной работы следователям совместно с оперативниками удалось выйти на след фигуранта, установить его местонахождение и задержать. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия.