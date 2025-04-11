Решетников призвал предупредить нехватку мест в самолетах перед летним сезоном

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал Минтранс предупредить возможную нехватку мест в самолетах перед летним сезоном.

По его словам, в прогнозах Минтранса зафиксировано снижение общей провозной емкости на внутренних маршрутах.

"Такое бывает, но Минтранс потом оперативно добавляет", - цитирует чиновника ТАСС.

Решетников отметил, что отдельного внимания требует Крым, так как спрос на отдых на полуострове вырос.

Ранее стало известно, что в России могут ввести потолок цен на авиабилеты. По данным СМИ, ведется дискуссия о том, что целесообразно определять экономически обоснованный тариф, относительно которого будет анализироваться общая рентабельность по рейсу.