Вологодская область в числе 13 регионов-участников проекта "Команда России"

Вологодская область и еще 12 регионов вошли в образовательную программу, которую запустила мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей". В результате обучения будут сформированы команды лидеров, способных повысить эффективность систем управления в субъектах страны.

"По результатам заявочной кампании мы отобрали 79 человек в составе 21 команды для участия в проекте. Это госслужащие, сотрудники подведомственных и общественных организаций, лидеры совещательных структур региона, которые делают первые шаги на своем карьерном пути. Укрепляем кадровый потенциал и формируем сплоченные и инициативные команды молодых лидеров, которые нацелены на результат и готовы работать во благо Вологодской области и всей страны", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Обучение стартует уже завтра и будет проходить по трем модулям: "Команда", "Служение" и "Созидание". Участникам расскажут об актуальной государственной повестке и трендах развития страны, технологиях формирования эффективных команд, проектировании образа региона и других значимых направлениях работы муниципальных и гражданских служащих.

Представители регионов обменяются опытом в реализации проектов и представят достигнутые результаты, а также выступят с инициативами в различных сферах: законотворчестве, профориентационной работе, экологии и развитии волонтерского движения, в том числе для семей участников Специальной военной операции.

Результатом программы станет создание Всероссийского сообщества "Команда России" и системы кадрового сопровождения и социальных лифтов с использованием инструментов Президентской платформы "Россия – страна возможностей".