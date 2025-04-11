В Москве попрощались с рэпером Пашей Техником

В столичном храме Петра и Павла в Лефортово закончилась церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым).

После прощания рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище, пишет РИА Новости.

В конце марта 40-летнего Пашу Техника госпитализировали на Пхукете. У него было сильное отравление. 4 апреля стало известно о смерти певца. Позже директор исполнителя Марк Яровный привёл информацию о том, что, по мнению врачей Таиланда, стало причиной смерти артиста: в свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей о том, что Техник умер от легочной инфекции.