Суд в Лондоне приговорил экс-губернатора Севастополя к 3 годам тюрьмы

Суд в Лондоне приговорил бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюремного заключения. Ранее присяжные признали его виновным в обходе британских санкций.

В обвинении было четыре пункта. Овсянникову вменяли получение денег (в общей сложности 76 тыс. фунтов) от его жены Екатерины и его брата, бизнесмена Алексея Овсянникова. Обвинение считает, что экс-губернатор использовал эти средства для приобретения автомобиля Mercedes-Benz.

Указанным выше фигурантам дела также предъявлены обвинения.

Овсянников был задержан в Лондоне 22 января 2024 года. В конце февраля 2024 года Королевский суд лондонского района Сазерк освободил ранее задержанного Овсянникова под залог.