В Тюменской области задержали "ипотечных" мошенников

В Тюменской области полицейские задержали четверых подозреваемых в покушении на мошенничество при получении субсидий по ипотеке. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, сотрудники одного из агентств недвижимости предоставляли в банк документы, которые содержали недостоверные сведения о фактических местах работы их клиентов. Эти документы были необходимы для оформления заявки на ипотечный кредит в рамках государственной программы, которая предусматривает получение субсидий из федерального бюджета.

Стоимость услуг составляла 150 - 200 тыс. руб. Ущерб бюджету превысил 10 млн руб.

Во время обыска по месту жительства подозреваемых и в офисе были изъяты финансовые документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 159.2 УК РФ. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одному – в виде домашнего ареста.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников.