Суд отказался перевести генерала Попова под домашний арест из СИЗО

В Москве 2-й Западный окружной военный суд отказался отпустить из СИЗО экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Раннее в суд поступила апелляционная жалоба на меру пресечения, избранную в Тамбове.

28 февраля Тамбовский гарнизонный военный суд перевел Попова с домашнего ареста в СИЗО (где тот сейчас и находится). Причиной стала жалоба военной прокуратуры. Там сообщили, что подсудимый нарушает условия домашнего ареста: отказ от прохождения медосвидетельствования (когда генерал на своей машине ехал из Тамбова в Москву после судебного процесса и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции), использование Поповым смартфона, а также общение в перерывах между заседаниями со вторым фигурантом дела, свидетелями по делу, военнослужащими, передает ТАСС.

Ранее адвокат Попова Сергей Буйновский сообщил, что генерал отправится в зону специальной военной операции. Попов попросил военный суд Тамбова остановить производство по делу в связи с согласием Минобороны заключить с ним контракт. Сообщалось, что высокопоставленный военный, якобы, будет командовать одним из штурмовых отрядов "Шторм Z". Официально информация не подтверждена.

Попов был арестован 17 мая 2024 г. По версии следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 г. изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений.