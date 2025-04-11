Японский премьер создал рабочую группу из-за санкций Трампа

В Японии появилась рабочая группа для борьбы с последствиями введения пошлин президентом США Дональдом Трампом. Её создал премьер-министр страны Сигэру Исиба.

Её создание продиктовано необходимостью экономической помощи населению в преддверии выборов в верхнюю палату парламента Японии, которые состоятся летом. Хотя содержание переговоров внутри рабочей группы остается неизвестным, первые заявления указывают на то, что они, вероятно, будут касаться автомобилей, сельскохозяйственной продукции и иностранной валюты, пишет РБК.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин 2 апреля, однако 9 апреля отложил их введение для различных стран, включая Японию, на 90 дней.