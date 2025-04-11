Аксенов: В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута

Все пляжи в Крыму очистили от мазута, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, выбросы "абсолютно незначительные", они не влияют на проведение курортного сезона.

Аксенов добавил, что в этом году в Крыму откроют 340 пляжей. На некоторых из них сейчас идут восстановительные работы, передает РИА Новости.

4 апреля глава Крыма сообщил, что за последнюю неделю ни в акватории, ни на берегу моря пятен мазута не обнаружено. В целом за все время собрано порядка 800 тонн отходов.

Ранее сообщалось, что Крым почти не пострадал от разлива мазута в Керченском проливе. Пятен нефтепродуктов на пляжах и на поверхности моря у берега почти нет. Крупные загрязнения были оперативно убраны усилиями МЧС и добровольцев. Есть все основания полагать, что крушение танкеров и разлив мазута никак не помешают проведению курортного сезона в 2025 году.