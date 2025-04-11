Торговая война грозит планам США создать истребитель шестого поколения

Китай ввел ограничения на экспорт в США редкоземельных элементов, которые могут быть критически важны для авионики истребителя шестого поколения, разрабатываемого в Америке. Также производителей авиационной техники из США беспокоят планы КНР по ограничению экспорта других комплектующих, поскольку альтернатив для поставок сейчас нет.

Эти меры в рамках торговой войны были введены спустя всего две недели после того, как президент США Дональд Трамп с пафосом объявил, что Boeing получила контракт на разработку F-47, который призван прийти на смену F-22 Raptor и стать основой следующего поколения самолетов ВВС США, напоминает Newsweek.

Китай производит около 90% редкоземельных элементов в мире, группы из 17 элементов, используемых в оборонной, электромобильной, энергетической и электронной промышленности.

Будучи основным поставщиком редкоземельных металлов в США, Китай своим шагом демонстрирует готовность использовать свое господство в добыче и переработке важнейших полезных ископаемых в качестве оружия, а также то, как противостояние с Трампом может поставить под угрозу программу США по созданию истребителей будущего (NGAD).