Традиционная миссия уральских паломников доставит Благодатный огонь в Екатеринбург со Святой Земли

Екатеринбург готовится к празднованию Светлой Пасхи — в этом году Светлое Христово Воскресение выпало на 20 апреля.

Главное богослужение состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь с субботы на воскресенье, а уже днём тысячи верующих пройдут пасхальным крестным ходом до Храма-на-Крови.

«Пасха — это главный праздник для христиан. Если говорить о смысле самого слова, то это переход. На этом празднике решается самая главная проблема человеческого существования — ответ на вопрос смерти. И во время Светлой Пасхи мы празднуем победу жизни над смертью. Этот переход совершил наш Господь Бог, когда Иисус Христос был убит и силой Своего Божества вернул в Себя, в человека, жизненные силы. Самое светлое, что может быть — это жизнь», — говорит настоятель Храма-на-Крови отец Максим.

В этом году в Иерусалим из столицы Урала отправится паломническая миссия. На Святую Землю специальным бортом полетят священнослужители, прихожане, представители сферы образования, науки, культуры и искусства. Им предстоит доставить Благодатный огонь из Храма Гроба Господня на уральскую землю.

«В этом году вновь будет организована паломническая миссия на Святую Землю. А сам город будет украшен пасхальными фигурами — они появятся на улице Вайнера, у храма Большой Златоуст и возле часовни святой Екатерины, и каждая будет уникальна сама по себе. Также мы заканчиваем работы над уникальным 3D-роликом, который появится на экранах города. Ну и, конечно, Фонд святой Екатерины принимает участие в организации Пасхального крестного хода, и я приглашаю всех присоединиться к празднованию», — говорит заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Уже по традиции меценаты поздравят медицинских работников — специально для них приготовят и освятят пять тысяч куличей.

Отметим, что по традиции сотрудники компании «Сима-ленд» также принимают участие в паломнической миссии и доставке Благодатного огня в уральские храмы.