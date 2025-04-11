Премьер Грузии: Отношения с Россией имеют мирный и прагматичный тон

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе охарактеризовал отношения Тбилиси и Москвы. Они хоть и не являются дипломатическими, но имеют "мирный и прагматичный тон".

"У нас мирное видение отношений с Россией... мы придерживаемся очень мирного и прагматичного видения. У нас нет дипломатических отношений с Россией, но в то же время мы... поддерживаем торговое партнерство", - приводит РИА Новости заявление Кобахидзе, сделанное на Анталийском дипломатическом форуме.

Ещё в 2023-ем стало известно, что вопрос восстановления дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси не стоит на повестке дня. По словам министра финансов Грузии Лаши Хуцишвили, пока не решён вопрос с Абхазией и Южной Осетией, которые Тбилиси считает своей территорией, "обсуждение этого вопроса не сможет встать на повестку дня". Министр также отметил, что аналогично не стоит на повестке дня создание дополнительных транспортных коридоров между Грузией и Россией, в том числе через территорию Абхазии.