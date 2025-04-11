"Уральские авиалинии" проверят своего представителя, устроившего незаконные сборы в аэропорту Сочи

В авиакомпании "Уральские авиалинии" ответили на претензии прокуратуры по поводу незаконных сборов в аэропорту Сочи. Перевозчик обещает проверить своего представителя.

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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что агентством, осуществляющем представительство "Уральских авиалиний" в международном аэропорту Сочи, с января 2025 года незаконно взималась плата (сервисный сбор) за оформление всех дополнительных услуг авиакомпании, включая оплату провоза ручной клади и багажа. Стоимость такого сбора составляла 600 рублей.

Транспортной прокуратурой был принесен протест, после чего незаконный локальный акт был отменен.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" Накануне.RU сообщили, что компания не имеет прямого отношения к агенту, который самостоятельно установил сбор и взимал его с пассажиров в нарушение правил и тарифов. Там пояснили, что этот агент по поручению авиакомпании выполнял представительские функции в аэропорту Сочи.

"В настоящий момент авиакомпания проводит служебную проверку деятельности агентства для выяснения всех обстоятельств дела", - заявили в "Уральских авиалиниях".