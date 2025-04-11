Не способны или не обучены? В матшколах Москвы лишь 27% школьников имеют склонность к инженерии

Ученики 8-х классов московских школ с математическим уклоном почти не имеют склонностей к инженерии. Такие результаты получены в ходе тестирования, который провели с использованием нейросервиса "Брейни".

В конце 2024 года российская биотех-лаборатория Neiry представила нейросервис "Брейни", который будто бы помогает подросткам определиться с будущей профессией. Он основан на анализе мозговой активности и физиологических показателей, таких как концентрация, уровень стресса и усталость. Датчики считывают показатели, а система оценивает их реакцию на задачи в различных профессиональных сферах. Тестирование прошли более тысячи школьников.

Оказалось, что почти половина вообще не имеют склонностей к математике. Только 57% показали такие наклонности. При этом из них 30% имеют предрасположенность к экономике, и только 15% - к инженерно-техническим наукам, а 12% - к ИТ.

Адекватность теста под вопросом, но результаты, тем не менее, согласуются с общим низким уровнем математического уровне школьников. Учителя оценивают уровень знаний пятиклассников по математике как кошмарный. Большинство едва умеют считать, очень плохо понимают смысл задач, не владеют математической терминологией, необходимой для понимания и дальнейшего усвоения материала, а логическое и пространственное мышление недоразвито.