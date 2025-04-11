Участник СВО стал советником губернатора Севастополя

Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Олег Лымар назначен советником губернатора Севастополя по вопросам реализации специальных проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции. Комментируя своё назначение, Олег Лымар отметил, что программа "Время героев" разработана с учетом современных требований и стандартов.

"Я благодарен за опыт и знания, которые получил на стажировке в рамках программы. Большое внимание уделялось вопросам поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей", – подчеркнул он.

Олег Лымар родился в 1987 г. За выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции Олег Лымар в 2023 г. награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, сообщает пресс-служба "Времени героев".