В Курской области 16 жилых домов и школа повреждены из-за атаки БПЛА

Украинские БПЛА минувшей ночью атаковали село Быканово в Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. Повреждены 16 жилых домом, школа и котельная. В зданиях выбиты стекла, посечены фасады. Помимо этого, повреждения получили шесть автомобилей и трактор.

По информации Минобороны России, прошедшей ночью средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов.: 25 – над Курской областью, 5 – над Белгородской.