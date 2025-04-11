Губернатор обсудил модернизацию аэропортов Челябинска и Магнитогорска с руководством компании «Новапорт»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с руководством компании «Новапорт» ход реализации инвестиционных проектов в аэропортах региона и планы развития авиаперевозок

В обсуждении участвовали генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич, заместитель генерального директора по Уральскому кластеру Игорь Лужбин и генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Александр Чугунов.

Основная тема переговоров – ход реализации инвестиционных проектов в аэропортах Челябинска и Магнитогорска, направленных на модернизацию инфраструктуры.

«Челябинская область активно поддерживает модернизацию аэропортов, понимая, насколько важна развитая инфраструктура для привлечения бизнеса и туристов. Текущие инвестиционные проекты обеспечат повышение качества обслуживания пассажиров», - отметил Алексей Текслер.

Евгений Янкилевич подробно рассказал главе региона о текущем статусе запланированных работ по развитию авиационной инфраструктуры.

Так, по словам гендиректора «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ», по строительству нового терминала международных авиалиний аэропорта Челябинска сейчас идет предпроектная работа. В ближайшее время компания планирует начать осуществление масштабного благоустройства территории аэропорта Челябинска, включая асфальтирование, замену бордюров и озеленение.

Стоит напомнить, что проект строительства нового терминала в аэропорту Челябинска инициировал именно глава региона.

По аэропорту Магнитогорска Евгений Янкилевич сообщил, что здесь продолжается реконструкция аэродромного комплекса, планируется модернизация аэровокзального комплекса. Проект строительства нового аэровокзала готов и вскоре будет направлен на экспертизу.

Необходимо напомнить, что вопрос строительства нового аэровокзала в Магнитогорске Алексей Текслер поднимал в рамках деловых встреч с заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Савельевым в ходе его визита в Челябинскую область летом минувшего года.

«Хочу отметить работу губернатора. Алексей Леонидович глубоко в теме всех вопросов. Задачи, которые он ставит, нашли поддержку с нашей стороны. Аэропорт в Магнитогорске также был среди обсуждавшихся вопросов - мы посмотрим, что можно сделать, чтобы сдвинуть сроки его строительства влево», – сказал тогда Виталий Савельев.

И теперь вопрос модернизации аэропортового комплекса Магнитогорска переходит в практическую плоскость.

Евгений Янкилевич на встрече с Алексеем Текслером также отметил устойчивый рост Челябинской области, который требует развития аэропортовой инфраструктуры.

«Реализация инвестпрограмм поможет решить задачу компании – увеличить пассажиропоток», - сказал Евгений Янкилевич.

В ходе встречи Алексей Текслер затронул и вопрос субсидирования региональных авиаперевозок, в софинансировании которых Челябинская область участвует с 2019 года.

Губернатор подчеркнул значимость этих субсидий для обеспечения транспортной доступности, социально-экономического развития региона и туристических связей. И, в частности, по итогам обсуждений глава региона поручил миндортрансу рассмотреть возможность увеличения количества рейсов до Калининграда и Минеральных вод, проработать вопрос увеличения частоты рейсов по маршруту Челябинск – Минск до двух раз в неделю. А также проработать возможность осуществление полетов Челябинск - Сочи на самолетах большой вместимости, которые прежде челябинская воздушная гавань не принимала.