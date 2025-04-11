Последнее китайское: Пекин повысил пошлины на американские товары до 125%

Китай повысил пошлины на товары из США с 84% до 125%, сообщает Госсовет КНР. Новые тарифы начнут действовать с 12 апреля.

В заявлении правительства КНР также говорится, что с этого момента любые дальнейшие повышения тарифов со стороны Вашингтона будут игнорироваться. Минфин Китая отмечает, что дальнейшее повышение пошлин не имеет никакого экономического смысла – они все равно уже стали заградительными с обеих сторон.

"Учитывая, что больше нет возможности принятия на рынок американских товаров, экспортируемых в Китай по действующим тарифам, если американская сторона впоследствии продолжит вводить тарифы на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не обратит на это внимания", - говорится в заявлении.

Ранее Вашингтон установил ввозные пошлины на китайские товары в размере 125%.