Жога посетил "Уралтрансмаш" и встретился с работающими на заводе ветеранами СВО

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога посетил Уральский завод транспортного машиностроения в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, на предприятии он осмотрел строительство новых производственных площадок, пообщался с сотрудниками – ветеранами специальной военной операции и ответил на вопросы заводчан. Артем Жога напомнил, что Владимир Путин дал поручение по трудоустройству ветеранов СВО.

"В Уральском федеральном округе эта работа находится под моим личным контролем, ведь обеспечение рабочими местами бойцов – это одно из главных направлений их адаптации и социализации. Важно, чтобы к каждому был индивидуальный подход и оказывалась помощь в переобучении и получении необходимых компетенций", - отметил полпред.

Кроме этого, Жога обсудил с руководством предприятия вопросы кадрового дефицита и реализацию программ среднего профессионального образования. Поскольку "Уралтрансмаш" внес особый вклад в Победу в Великой Отечественной войне, на территории завода полпред почтил память погибших сотрудников минутой молчания и возложил цветы к вечному огню.

Напомним, также на этой неделе Артем Жога и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер побывали на машиностроительном заводе имени М.И. Калинина в Екатеринбурге.